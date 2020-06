Man gewond bij opnieuw een schietpartij in Tilburg, ‘zoontje zag het gebeuren’

Bouw BMW-garage aan Kempenbaan laat nog even op zich wachten

4 juni TILBURG - De bouw van de BMW-garage van Renova aan de Kempenbaan laat nog even op zich wachten. Volgens Renova-eigenaar Jan-Hein Alkemade bevindt de voorbereiding van de nieuwbouw zich in ‘de laatste fase’, maar hij durft nog geen datum te noemen waarop de schop de grond in gaat.