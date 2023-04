Man (81) slaat vrouw (85) en gooit haar de bosjes in omdat ‘zijn’ parkeerplaats wordt ingepikt

Spieringhs hoopt op een plan én vertrouwen van Willem II: ‘Maar ik zal ook voor mezelf moeten kiezen’

Speelt de zelfopgeleide Wesley Spieringhs volgend seizoen nog bij Willem II? Dat is de vraag, nu het aflopende contract van de middenvelder formeel is opgezegd. De 21-jarige Goirlenaar over de bliksemstart van zijn carrière, zijn veranderde status en de toekomst.