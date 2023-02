Man (68) overlijdt bij aanrijding door vrachtwagen op de A58 bij Moergestel

Aldi stapje dichterbij op bedrijven­ter­rein Bukkum, ondanks veel bezwaren

HILVARENBEEK - Een definitieve beslissing is er niet, maar supermarkt Aldi is een stapje dichterbij een nieuwe winkel op bedrijventerrein Bukkum in Hilvarenbeek. De grootste partij in de gemeenteraad, HOI Werkt, is positief over dat plan. ,,Hoewel er haken en ogen zitten aan elk besluit dat we nemen”, zei Werner Hermans (HOI Werkt).