Man (47) gewond naar het ziekenhuis na mishandeling door 37-jarige Tilburger

Tilburgse pooier dreigde Oisterwijk­se onder kokende douche te zetten

BREDA – De relatie ging over toen de Oisterwijkse (19) zo verslaafd was geraakt aan drugs dat ze zich liet opnemen in een afkickkliniek in Portugal. Daarvoor was ze bijna een jaar lang uitgebuit als prostituee, vertelde ze bij de politie.

24 april