Man (31) opgepakt voor naakt zelfbevredigen in park in Tilburg

TILBURG - Een voorbijgangster werd zaterdagavond onaangenaam verrast door een naakte man die zichzelf bevredigde in de Oude Warande in Tilburg. Zij schakelde de politie in waarna een 31-jarige man uit Tilburg werd aangehouden op verdenking van schennis plegen.