Man (29) ontvoerd en mishandeld in Tilburg en belt zwaargewond aan bij woning in Oisterwijk

Wéér lantaarn­paal omver gereden op kruispunt in Oisterwijk

OISTERWIJK - Een vrachtwagen in Oisterwijk heeft vrijdagochtend een lantaarnpaal omver gereden. Dat gebeurde op de kruising van de Bedrijfsweg en de Kerkhovensestraat. De schade is flink. Opvallend genoeg is de afgelopen jaren al twee keer eerder een lantaarnpaal uit de grond gereden op deze plek.

7 oktober