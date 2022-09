Man (26) opgepakt na bedreiging met alarmpistool in Tilburg

Te weinig schuim bij Fire-Up om te voorkomen dat van broei brand kwam: onderzoek klaar in Oisterwijk

OISTERWIJK - Broei is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest van de laatste grote brand bij aanmaakblokjesfabriek Fire Up in Oisterwijk. Die conclusie trekt Kappetijn Safety Specialists in een donderdag vrijgegeven onderzoeksrapport.

15 september