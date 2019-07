Man (22) slaat vrouw (29) op haar kin in de Bierhal Tilburg

Ook eens prijs voor exploitan­ten, en weer een hete (strand)dag: dit is de tweede vrijdag van de Tilburgse kermis

8:01 TILBURG - Welke attractie vond jij het best? Vanavond horen we wie de gemeente Tilburg volgend jaar graag terug ziet komen, en dus in de prijzen valt als beste attractie van 2019. En het is geen verrassing meer: ook vandaag is het heet. Blijf dus goed smeren en drinken, of zoek een rustig plekje uit op het strand bij de Hall of Fame.