Man (21) uit Gilze maakt tas buit bij straatroof in Tilburg

Verdachte schietpar­tij Paletplein Tilburg had 13 vuurwapens en 500 patronen in huis

11 november TILBURG - Ging het om wapenhandel, zoals justitie denkt? Of om een mislukte deal over de verkoop van een auto, zoals de advocaat van een 30-jarige Tilburgse verdachte beweert? Hoe dan ook, een beroving was vermoedelijk de aanleiding voor de schietpartij begin augustus bij winkelcentrum Paletplein in Tilburg.