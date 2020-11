Maandenlang crossers op je terrein, maar niemand grijpt in

Bussen vol motoren, quads en publiek staan al maandenlang in wisselende aantallen langs de percelen van De Jong in Alphen. Soms is het weer een tijdje rustig, dan weer is de groep erg groot. Ze komen volgens De Jong uit het hele land en uit België. ,,Ik heb weleens met ze gepraat, maar in je eentje begin je niks. Als iemand anders vraagt wat ze komen doen, dan zeggen ze toestemming te hebben van de eigenaar. Dat is helemaal niet het geval natuurlijk.”