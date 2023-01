Lunchcafé Prins Heerlijk sluit deuren in Nieuwlandstraat

TILBURG - Lunchroom Prins Heerlijk in Tilburg sluit de deuren. Per 17 februari 2023 is het niet meer mogelijk om te eten in café aan de Nieuwlandstraat, dat wordt gerund door jongeren met leerproblemen.

Prins Heerlijk wil deze jongeren helpen door al werkend een vak te leren in de horeca, detailhandel of zorg en dienstverlening. Eén van de bekendste locaties waar ze dat doen is in het lunchcafé in een monumentaal pand in de Nieuwlandstraat. Onder meer Koning Willem-Alexander kwam daar al eens een kijkje nemen.

Dat is vanaf half februari dus voorbij. De kosten stijgen te hard, terwijl steun van de overheid uitblijft, bevestigt Prins Heerlijk. Dus gaat de lunchroom in het dwaalgebied dicht. De jongeren die er werken, komen op andere plekken van Prins Heerlijk terecht, onder meer in Tilburg en Ulvenhout.

Zo runt Prins Heerlijk ook het restaurant van servicecentrum De Duynsberg aan de Indigolaan in Tilburg. Bewoners kunnen daar dagelijks terecht voor koffie, een krantje, een vergadering, een borrel, een familiebijeenkomst of een feest. Ook verzorgen de jongeren eten bij De Patroon, in zorgcentrum Satijnhof in Tilburg. Wat er met het pand in de Nieuwlandstraat gaat gebeuren, is nog niet bekend.