Loting bepaalt: grote kans dat twee nieuwe Tilburgse coffeeshops op Koningsoord en Verdiplein komen

Na een foute berekening moet tulpenboom wel om, zegt ontwikke­laar: ‘Het was nooit onze bedoeling’

BREDA/MOERGESTEL - Is een toegangsweg naar vijf nieuwe woningen aan de Oirschotseweg in Moergestel van zo’n zwaarwegend belang dat een grote tulpenboom daarvoor moet wijken? Die vraag moet de bestuursrechter beantwoorden nu het Biodiversiteitsteam een kapvergunning on hold wil zetten.