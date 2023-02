Loon op Zand blijft missers maken: kan een kleine gemeente projecten als Het Klavier en De Wetering wel aan?

ANALYSELOON OP ZAND – De gemeente Loon op Zand en grote projecten, het blijkt de laatste jaren geen goede combinatie. De inkt van het vernietigende rapport over alles wat misging bij Het Klavier, is amper droog of het volgende debacle dient zich aan bij De Wetering.