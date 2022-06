Loods met aanmaakblokjes verloren gegaan bij nieuwe brand Fire-Up Oisterwijk, buren zijn ‘er helemaal klaar mee’

Tilburg wijst 19 plekken in centrum aan voor ondergrond­se afvalcon­tai­ners, puzzel nog niet gelegd

TILBURG - In de zoektocht naar geschikte locaties in de binnenstad voor ondergrondse afvalcontainers, is de gemeente Tilburg uitgekomen bij 19 plekken. Daarmee is de complexe puzzel nog niet gelegd. In zes straten wordt nog verder gekeken waar de containers het beste ingepast kunnen worden.

