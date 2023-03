Lob van Jim de Laat zorgt voor de ommekeer en zo pakt SVSSS nogmaals belangrijke punten

De seriever­krach­ter lijkt net buiten Valkens­waard een vergeten hoofdstuk: ‘Maar daar denken de slachtof­fers vast anders over’

VALKENSWAARD - De politie ontving dit weekend nieuwe tips over de serieverkrachter die twaalf keer toesloeg tussen 1989 en 2010, in het gebied rond Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Een eventuele doorstart van het gestaakte onderzoek is grotendeels afhankelijk van dit soort nieuwe informatie. Hebben bewoners van het gebied nog herinneringen aan de zaak?