LIVE | Willem II wil goede lijn doortrekken: Tricolores treden ongewijzigd aan tegen FC Dordrecht

Een dagje lakei of een dagje agent, Johann figureert in speelfilms en tv-se­ries: ‘Vaak ben je een vlekje op de achter­grond’

TILBURG – Met een chique hoed op was Johann Hendrix een hoge piet in tv-serie De Stamhouder. In dramaserie Vliegende Hollanders over de geschiedenis van Antony Fokker speelde hij lid van het bestuur van KLM. De Tilburger is vaak te zien als figurant in series en commercials.

9 februari