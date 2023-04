LIVE | VVV-thuis; wordt het een eitje voor Willem II?

Dagbeste­ding Ons Thuis in Kaatsheu­vel sluit onverwacht de deur: ‘De zorg daar was top’

KAATSHEUVEL - Dagopvang Ons Thuis aan de Peperstraat in Kaatsheuvel is per direct gesloten. Dinsdag werden mantelzorgers gebeld dat woensdag de laatste dag zou zijn. Ons Thuis zou inmiddels wel vervangende zorg hebben geregeld.