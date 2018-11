LIVE | Veel demonstranten verwacht tijdens Sint-intocht in Tilburg na oproep Afriyie

Uit de hand

Zaterdag liep het op meerdere plekken in het land uit de hand. Daarom deed Afriyie een oproep om in Tilburg nog een keer te protesteren. Volgens hem is er onder andere een bus uit Amsterdam onderweg. ‘Bezorgde burgers kunnen solidariteit tonen door zich morgen aan te sluiten bij het laatste vreedzame protest van dit weekend voor een inclusief Sinterklaasfeest en tegen zwarte piet. Laten we onze medestanders in Tilburg ondersteunen!’, schreef hij zaterdagavond op een veelgedeelde post op Facebook.