LIVE | Op zonovergoten zondag rolt de bal weer op verschillende amateurvelden, volg alles hier

Afscheids­dienst voor Gerrit Poels maandag in St. Lucaskerk in Tilburg

TILBURG - Het afscheid van Gerrit Poels vindt maandag plaats in de St. Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan in Tilburg. Iedereen die Poels een laatste eer wil bewijzen is daar welkom van 16:00 tot 19:00 uur, zo heeft de familie bekendgemaakt.