Lintje voor Kees van Kempen, kenner van cultureel erfgoed Udenhout en Biezenmortel

Burgemeester Theo Weterings mocht Van Kempen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van het schrijversteam van Erfgoedcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, waar de 69-jarige Van Kempen al drie decennia voorzitter van is.



Zijn onderzoek bij archieven en musea in de regio, zijn samenwerking met heemkundekringen en culturele instellingen en zijn vele publicaties maken dat Van Kempen een zeer waardevolle bijdrage levert aan de cultuurhistorie van Udenhout en Biezenmortel. Sinds 2018 is Van Kempen ook secretaris bij de Stichting Brabants Heem, de overkoepelende organisatie voor 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden. Daarnaast is hij beheerder van het archief van Kasteel de Strijdhoef in Udenhout en mede-auteur van twee boeken over het kasteel.