'Leven is een hel’ voor slachtoffer ongeval, maar automobilist uit Moergestel blijft scheuren

Van houtzwam en onwrikbare rails tot corona: verbouwing Hall of Fame valt 2,4 ton hoger uit

TILBURG - Onaangename verrassingen onder de grond, materiaalschaarste en houtzwam. Door tegenvallers is de veelomvattende verbouwing van de Tilburgse Hall of Fame hoger uitgevallen. Zo’n 2,4 ton extra is er nodig.

9:17