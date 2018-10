Lekkerbek Robèrt in de theaters: 'ik vind alles lekker''

Robèrt van Beckhoven is geen geroutineerd podiumdier als Marco Bakker, George Baker of wijlen Herman Brood. Dat weet de bakker uit Oisterwijk ook en daarom doet hij in het theater wat hij het best kan doen. Dat is dicht bij zichzelf blijven. Hij verhaalt aanstekelijk over brood en patisserie, zoals hij dat ook in zijn zaak in Oisterwijk doet. ,,Eigenlijk vind ik alles lekker."