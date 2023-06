Lekker weer in Tilburg vandaag

Tilburgse lichtkun­ste­naars zorgen voor extra beleving die Best Kept Secret zo graag wil bieden

Tussen alle grote bands en muzikaal avontuur in de programmering van Best Kept Secret prijkt ook die van Beeldjutters. Tilburgse lichtkunstenaars die een extra beleving aan het festival toevoegen. Julian van Buul: ,,Het gaat om ontdekken.”