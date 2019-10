Leiderschapstraining politiechef van eenheid Zeeland-West-Brabant kost bijna 30.000 euro

Privacy voor dementeren­den in Oisterwijk: De Vloet blikt naar De Leye

16:32 OISTERWIJK - Twee demente cliënten op één kamer: dat is niet meer van deze tijd. Thebe heeft voor zorgcentrum De Vloet in Oisterwijk dan ook een uitbreiding in gedachte. Die mogelijkheid is er nu sportcentrum De Leye plat kan. Oisterwijk heeft deze maand immers een nieuwe accommodatie op sportpark Den Donk in gebruik genomen.