Leger des Heils in Tilburg blijft gemoederen bezighouden na nieuwe aanbesteding beschermd wonen

Gewassen onder de loep in Biezenmor­tel: testkas voor nieuwe klimaatom­stan­dig­he­den

BIEZENMORTEL - In Biezenmortel is gestart met de bouw van een bijzondere kas. In deze proefkas worden binnenkort allerlei weersomstandigheden, bodemcondities en voedingsproducten getest op gewassen, om te kijken hoe de planten het beste groeien.

10 januari