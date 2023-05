Leeuwen in de keuken, apen in de stallen; nu alleen nog in glas-in-lood in voormalige directiewoning

‘Dis­ney-film’ met hockeyers van Ber­kel-En­schot in de hoofdrol wacht op een mooi eind

Slechts één punt behaalden de mannen van Berkel-Enschot in de eerste seizoenshelft in de eerste klasse D. Niet gek, want het team zou eigenlijk het vijfde zijn. Na de winterstop was de progressie zichtbaar. Zondag kan in de laatste speelronde alsnog handhaving worden gerealiseerd.