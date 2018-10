Leden van de 'puinzakkenbende' moeten alle vier de cel in: 'Ramkraak op Roomer in Oisterwijk bewezen'

Dirigent Heinz Friesen nog één keer op de bok. In Concert­zaal Tilburg

13:56 TILBURG - Het is twee jaar geleden dat dirigent Heinz Friesen (84) op de bok stond. Hij nam afscheid van harmonie Pieter Aafjes in Culemborg. Daarna heeft hij niet meer gedirigeerd. Zondag 21 oktober laat hij ondanks zijn hoge leeftijd horen dat hij zijn vak niet is verleerd. In de Concertzaal in Tilburg dirigeert hij dan het Heinz Friesen Project Orkest met 76 muzikanten met wie hij ooit heeft gewerkt.