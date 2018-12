Lange file op A58 tussen Breda en Tilburg na ongeval

Aparte clubnacht Zwoel in Tilburg: ‘Een paleis der verbazing’

16:38 Do 13 dec: Club Smederij is weer een nieuwe clubnacht rijker: Zwoel. Organisatoren Dirk Leestemaker en Floris Oostendorp willen ‘een paleis der verbazing‘ openstellen. Er is tijdens de avonden ruimte voor kunst, mode, dans en toneel omlijst door disco, pop en r&b uit de jaren ’80 en ’90.