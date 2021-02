Landelijke primeur: ‘computer-ogen’ speuren naar tumor en infectie op longfoto’s bij ETZ

Kromhout­park ontpopt zich tot dé schaats­plek binnen de ringbanen

12 februari TILBURG - Het is alsof de gemeente het zo gepland had. Wekenlang was de vijver in het Kromhoutpark een bouwput met hekken eromheen, maar net voordat de vorst intrad, werden de werkzaamheden afgerond en liep de vijver weer vol water. En zo ontpopt het park nabij de watertoren zich als dé schaatsplek binnen de Ringbanen.