Lachgasgebruiker (22) aangehouden na ‘wilde achtervolging’ in Tilburg

De achtervolging die volgde was volgens de politie 'een wilde rit’. De bestuurder reageerde meerdere keren niet op het stopteken. Hij negeerde ook de signalen die de agent gaf met het zwaailicht en de sirene. De verdachte reed nog een keer door rood op de Ringbaan-Noord, waar het op dat moment erg druk was met automobilisten en fietsers.

Spookrijden en 90 kilometer te hard

Niet veel later reed de bestuurder met een snelheid van zo'n 140 kilometer per uur richting de Hasseltrotonde. Daar geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Er stond veel verkeer, dus de 22-jarige verdachte reed over de middenberm de andere weghelft op. Al spookrijdend ging de auto over de rotonde.