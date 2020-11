Lachen om dieren in het Natuurmuseum: dolgelukkige eekhoorn en de middelvinger van een schildpad

Hoe overhandig je een hostie in coronatijd? Pastoors worstelen met het communie­pin­cet

31 oktober HILVARENBEEK - Hoe overhandig je de hostie in coronatijd? Bisschop Gerard de Korte laat elke ochtend in de Sint-Jan in Den Bosch zien hoe het moet. Menig pastoor blijkt echter roomser dan de paus.