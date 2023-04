Laatste thuiswedstrijd Trappers dit seizoen? ‘Zo is onze mindset he-le-maal niet’

Play-offs Oberliga Tilburg Trappers hoopvol ondanks verloren spektakel­stuk: ‘Starbulls Rosenheim kan vuurwerk verwachten’

In de best-of-five-serie van de kwartfinales moet Tilburg Trappers direct in de achtervolging. De ploeg van Doug Mason verloor het eerste play-offduel bij Starbulls Rosenheim met 4-3. De leermeester is verslagen door de leerling, Jari Pasanen, die nog zijn assistent-coach is geweest.