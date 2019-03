Laatste ronde op motorcrossbaan voor overleden Benjamin (19) uit Baarle-Nassau

Strijden DENK en PVV weer om de macht in Tilburgs Stokhas­selt? Wijk is smeltkroes van culturen

11:48 TILBURG - Bij de Tweedekamerverkiezingen van 2017 was bij het stembureau in de Tilburgse wijk Stokhasselt het percentage DENK-stemmers het allerhoogst (ruim 20 procent). Dat was bij geen enkel ander Tilburgs stembureau het geval. Hoe is het twee jaar later op verkiezingsochtend?