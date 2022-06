Kunstfestival Illustrada maakt zich op voor tweede editie: dit keer met markt en kinderspeurtocht

Ellen Geerts schildert tussen kunst en keuken: Oisterwijk­se komt met nieuw boek

OISTERWIJK - Het werk van de Oisterwijkse beeldend kunstenaar Ellen Geerts (60) hangt in galeries in binnen- en buitenland, maar in Oisterwijk is zij vooral bekend van haar inzet voor kunsteducatie. Daar gaat verandering in komen, want op 11 en 12 juni houdt Geerts een expositie en de presentatie van haar boek ‘Tussen Kunst en Keuken’ in het Lodewijkskerkje.

