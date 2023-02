Kûb Kabaol nieuwe carnavalsband in Skôn Orre Gat

Thijs Meeuwis (21), de broers Joris (18) en Wouter (21) Brans, Jarno Schoots (20) en Merijn van Moorsel (23) spelen met twee trompetten, een trombone, een basdrum en een snaredrum voornamelijk muziek met, zoals ze zelf zeggen, ’n hoop kabaal. Vandaar ook de naam; een kuub kabaal.

Op het repertoire staat onder andere een ninetiesmedley met No Limit, Turbo en Laat maar waaien. Merijn van Moorsel: ,,We kennen elkaar bijna allemaal van muziekvereniging Arti waar we met vieren lid van zijn.”

,,We wilden graag aansluiten bij de Oirschotse carnavalsband Redtband, maar zij adviseerden ons om een eigen bandje op te richten. Zij hebben namelijk al aardig wat trompetten, trombones en drums in huis. Sinds oktober zijn we twee- of driewekelijks aan het repeteren.”

Zaterdags gaat Kûb Kaboal, gekleed in blauw groene kleding, naar Maastricht, zondag speelt ze ergens aan de zijlijn tijdens de Oirschotse optocht en dinsdag doet ze mee met de dweildag van As ‘t zoo moet.

Van Moorsel: ,,Op mijn verjaardag begin februari hebben we opgetreden, en dat was erg leuk. De naam verzonnen we in een café , we hebben zo’n veertig namen de revue laten passeren. Kûb Kaboal klonk het beste en kreeg de meeste stemmen.”