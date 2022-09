Krijten in Tilburg tegen het slachten van koeien bij Vion

Eerste Nederlan­ders kwamen 500 jaar geleden naar Denemarken, ook is er een Til­burg-straat

DRAGØR – Het is niet dat Kopenhagen vijf eeuwen geleden al een straat kreeg met de naam Tilburg. In 1521 werd wel de basis gelegd voor een compleet Nederlands stratenplan in voorstad Dragør op het eiland Amager.

2 september