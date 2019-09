Krattenlader brandt uit op terrein van Coca Cola in Dongen

VIDEO Gillende eigenaar Cafetaria ‘t Pleintje in Tilburg joeg overval­lers weg: ‘Bel de politie! Bel de politie!’

12:36 TILBURG - Mei Xu is er een dag later nog beduusd van. De eigenaar van Cafetaria 't Pleintje zag zondagavond namelijk drie overvallers haar zaak binnenstappen. Door het gegil van Xu zetten de drie het op een lopen voordat ze iets buit konden maken. Het drietal is nog steeds spoorloos.