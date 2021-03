Kostuums maken lukt Tilburgse MS-patiënt die euthanasie aanvroeg niet meer, borduren geeft nog wel voldoening

VVD met bijna een derde van de stemmen opnieuw de grote winnaar in Oirschot, CDA en D66 volgen

6:41 De VVD is opnieuw de grootste partij in Oirschot. In vergelijking met vier jaar geleden is de partij flink gegroeid. Ze behaalt dit jaar bijna een derde van alle stemmen. De VVD wordt gevolgd door het CDA, al levert zij flink wat kiezers in.