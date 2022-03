Koor Luciani hoopt eigen diensten te kunnen verzorgen in Sint-Petruskerk, ‘we zijn een stapje dichterbij’

Tilburg-Oekraïne Transport uit Tilburg naar Oekraïense stad Oezjhorod. Nood aan babyvoe­ding, luiers, buggy's, shampoo

TILBURG - Vanuit Tilburg vertrekt spoedig een transport met hulpgoederen naar Oezjhorod, dat is een stad in het zuidwesten van Oekraïne. De inzameling is een krachtenbundeling van meerdere instellingen in de stad. Voor deze hulpactie is vooral vraag naar verzorgingsmiddelen, beddengoed en voedsel voor baby's en peuters.

17 maart