Koninklijke Van Eerd kan na uitbreiding meer dan 500 miljoen medicijndoosjes maken

Mishande­len­de Tilburger werkt rechter op de zenuwen: ‘U slaat bijna uw ex dood’

TILBURG/BREDA – De rechter verhief zijn stem omdat de verdachte maar niet niet wilde luisteren en bleef praten over wat hém allemaal is overkomen. ,,Ik zeg: misschien moet u eens proberen te praten over wat er in uw hoofd gebeurt. U slaat bijna uw ex dood.”