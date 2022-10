Komende jaren vallen er weer Spoorzone-puzzelstukjes op hun plek: van hotels, Loc-boulevard tot meer groen en sloop van ‘de blauwe’

met video Meerdere voertuigen betrokken bij ongeluk op A58 bij Moergestel, snelweg weer open

MOERGESTEL - De A58 bij Moergestel is dinsdagmiddag lange tijd volledig dicht geweest in de richting van Eindhoven. Dat kwam door een ongeluk waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Verkeer kon alleen nog via de op- en afrit van een tankstation. Inmiddels is de snelweg weer open.

4 oktober