Koen (28) werd beroofd van quad bij Biest-Houtakker: ‘Toen ik een vuurwapen zag, wist ik dat ik de sjaak was’

Inbreker uit Liessel steelt motoren in Biest-Houtakker, gepakt door politie­hond

9:28 BIEST-HOUTAKKER - In Biest-Houtakker is een inbreker aangehouden. De man uit Liessel probeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag motoren te stelen bij een motorzaak. De politie kon hem met behulp van een politiehond in de kraag vatten.