Koe breekt los naast A58 bij Gilze, krijgt waarschuwing van de politie

Twee drugsafval­dum­pin­gen in Tilburg, politie zoekt getuigen

13:23 TILBURG - Op twee verschillende locaties in Tilburg, aan de Zwartvenseweg en de Bieslookweg, is het afgelopen weekend drugsafval gedumpt. In beide gevallen ging het om gevulde dozen en jerrycans. De politie vermoedt dat de dumpingen met elkaar verband houden.