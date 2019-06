KNMI geeft code geel af: oppassen voor pittige onweersbuien

Belasting­dienst int duizenden euro's bij verkeers­con­tro­le in Tilburg, motorrij­der gaat door het lint

0:22 TILBURG - Bij een verkeerscontrole op Ringbaan Zuid in Tilburg heeft de Belastingdienst dinsdag twaalf auto's in beslag genomen en circa 10.000 euro geïnd. Eén automobilist kreeg een naheffing op de Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen van 30.000 euro. Zijn voertuig was voorzien van een zogenoemd grijs kenteken, echter was de constructie van het voertuig aangepast. De automobilist had hiervoor al een keer eerder een stevige naheffing gehad.