Klimaatspel zet leerlingen aan het denken over energieneutrale stad: kerncentrale of zonnepanelen?

Bij broodjes­zaak Bengels in Moergestel krijgen jongeren die vastliepen een steuntje in de rug

MOERGESTEL - In het voormalige café van Brouwerij ReuZ in Moergestel komt broodjeszaak Bengels. Daar werken jongeren die zijn vastgelopen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze staan in de keuken, de bediening, gaan bezorgen, maar denken ook mee over de menukaart.