‘Kleine’ kermis Tilburg krijgt 50 attracties, reuzenrad blijft twee maanden staan

,,Het wordt niet de echte Tilburgse kermis met flaneren langs een route van 3,5 kilometer”, zegt kermiswethouder Rolph Dols. ,,Dat wil ik graag benadrukken. Maar het wordt wel tien dagen kermis.”



De gemeente wil zo’n vijftig attracties in de stad neerzetten. Er komt een nostalgische kermis op het Koningsplein, daarnaast staan er vanaf vrijdag 17 juli ook attracties op het Besterdplein en tussen het Paleis-Raadhuis en de schouwburg. De pleinen worden met hekken afgezet zodat het niet te druk wordt.



,,We vragen geen entree, met gastheren- en vrouwen aan de poort en een teller zorgen we dat mensen veilig de kermispleinen kunnen bezoeken”, aldus Dols. ,,Alles wat we willen doen, doen we binnen de richtlijnen van het RIVM.”



Welke attracties er precies naar Tilburg komen, is nog niet bekend. De verpachting loopt nog.