Klassieke muziek is de passie van deze drie tieners: ‘Saai? Dat is het grootste misverstand!’

Jubileum Koninklijk Tilburgs Mannenkoor met Verdi en Billy Jean: ‘Het gaat erom wat het koor wil’

TILBURG - Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor bestaat 145 jaar. Dat wordt komend weekend gevierd met een optreden in de Concertzaal. Ook zet de vereniging Frank IJpelaar in het zonnetje. Hij is vijftig jaar lid.

17 november