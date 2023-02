Kinderopvang Lage Mierde weer in de lift: nieuwe bso vanaf april

LAGE MIERDE - De kinderopvang in Nederland staat onder druk, mede door personele problemen. Maar in Lage Mierde speelt dat vanaf april niet meer. Daar starten Hanneke Wijnen en Yvonne van Dingenen met hun nieuwe opvang: KIKK.

,,Wij willen kwaliteit in kleinschalige kinderopvang gaan bieden, de afkorting daarvan geeft meteen onze nieuwe naam aan,” zegt Van Dingenen enthousiast.

De kinderopvang bij basisschool D’n Opstap In Lage Mierde werd tot nu toe uitgevoerd door Nummereen, die dat op meerdere plekken in de Kempen doet. Mede door personele problemen liep het aanbod in Lage Mierde terug en op dit moment is de opvang er nog maar twee dagen per week open. ,,Dat is ontzettend jammer want er is erg veel behoefte aan,” zegt Wijnen, die zelf jonge kinderen heeft en in Lage Mierde woont.

De twee vriendinnen leerden elkaar als collega’s in de kinderopvang kennen waar ze jaren samenwerkten en ook diverse nieuwe vestigingen mee opzetten. ,,Maar hier lag een kans om het geheel zelf te gaan doen,” zegt Wijnen. ,,Ik zag hier de ruimte en daarmee ook de mogelijkheden om dit zelf in te gaan vullen. Maar dan bij voorkeur niet alleen. Toen was de stap naar oud-collega Yvonne snel gemaakt. In onze samenwerking was er altijd een goede klik, nu hebben we onze eigen onderneming en kunnen we alles naar onze eigen inzichten vormgeven.”

,,Wij staan ervoor dat de kinderen zelf hun activiteiten mee kunnen bepalen. Het blijft immers hun vrije tijd,” vult Van Dingenen aan.

Handen jeuken

Ze gaan voorlopig met zijn tweeën de BSO runnen, maar ze gaan wel ondersteuning als back-up inzetten. Ze huren een ruimte van basisschool D’n Opstap en kunnen die naar eigen inzicht in gaan richten. ,,Ook daar hebben we al de nodige ideeën over,” licht Wijnen een tipje van de sluier op. ,,Onze handen jeuken om te gaan klussen en we hebben al van erg veel vrienden het aanbod om mee te komen helpen.”

De nieuwe BSO KIKK gaat vanaf april om 7.00 uur open. Om 8.15 uur stromen de kinderen in bij de basisschool. Van 14.15- 18.00 uur volgt het middagprogramma en dat vijf dagen per week. De kinderen krijgen een ruime binnenruimte met eigen voorzieningen en ook een eigen buitenruimte. Daarnaast is er het hele schoolplein als speelterrein, want dat is openbaar. Er kunnen maximaal 33 kinderen worden opgevangen.

,,We gaan ook later ook nog het voorschoolse programma voor kinderen die zich voorbereiden op de basisschool opzetten,” zegt Wijnen. ,,De startdatum daarvan is nog niet vastgesteld, laten we eerst de BSO maar eens goed draaien.”

Pas afgelopen dinsdag kwam het nieuws van hun start naar buiten. ,,We waren dit al een poosje aan het voorbereiden,” legt Van Dingenen uit. ,,We schreven een eigen pedagogische visie en de website was in de lucht (www.kikkopvang.nl). Dinsdag exact om 16.00 uur ging het eerste bericht op Facebook en een kwartier later stroomden de reacties en aanmeldingen al binnen. Hier worden we erg blij en enthousiast van.”

Alleen voor kinderen uit Lage Mierde

KIKK is voorlopig enkel en alleen voor kinderen uit Lage Mierde. ,,We kennen de nood ook in de omliggende dorpen,” legt Wijnen uit. ,,Maar dan moeten we ook vervoer en dergelijke gaan regelen. Laten we het nu eerst hier maar eens goed opzetten, dan kijken we wel verder.”