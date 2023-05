Kijktip: dit Tilburgse koor doet mee aan nieuwe zangwedstrijd op tv

Deel garage gesloopt, maar burenru­zies aan Buspad Reusel nog niet voorbij

DEN HAAG/REUSEL – De Raad van State heeft een knoopje doorgehakt in één van de vele burenruzies aan het Buspad in Reusel. De hoogste bestuursrechter geeft de gemeente Reusel-De Mierden opdracht met een beter verhaal te komen over de bouwvergunning voor een garage van de bewoner van Buspad 1a.