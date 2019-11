Kijkje achter de schermen bij nieuwe Eftelingattractie Fabula

In de 4D-film Fabula wordt het verhaal verteld van de knorrige beer en de dappere eekhoorn. Ook Klaas Vaak heeft een rol in de animatie. In een nieuwe video die de Efteling vrijdag heeft gepubliceerd leggen de makers van Fabula uit hoe de 4D-film tot stand is gekomen. Zo vertelt ontwerper Jeroen Verheij hoe de karakters zijn bedacht en hoe is geprobeerd het ‘echte’ Efteling-gevoel te creëren. Componist René Merkelbach beschrijft hoe de muziek is ontstaan die in Fabula wordt gebruikt en projectleider Jacco Ophorst legt uit waarom de PandaDroom aan vernieuwing toe was. De makers van Fabula zeggen vooral benieuwd te zijn naar de reactie van het publiek.